Opnij twa Fryske jongeren út opfang fermist

De 15-jierrige Marijke is koartlyn pleatst yn de krisisopfang fan Drachten. Sy is 1.80 meter, hat blond hier, blauwe eagen en is te werkennen oan in litteken op har linkerearm. Niels is 1.85 meter, hat donkerblond hier en blau-grize eagen. Hy hie op de dei fan de fermissing in swarte trui oan en in koarte broek mei legerprint. Hy hat littekens op earms en skonken.