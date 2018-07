Broer fermoarde Fries: toeristen moatte Tadzjikistan sa gau mooglik ferlitte

Westerske toeristen moatte sa gau mooglik fuort út Tadzjikistan. Dat seit de broer fan de Fries om utens René Wokke, de fytser dy't snein omkaam by in oanslach yn it lân. Neffens Erik Wokke hat de Dútske ambassade dat de famylje witte litten. Omdat Tadzjikistan gjin Nederlânske fertsjintwurdiging hat, helpt de Dútske ambassade de freondinne fan René Wokke. Sy rekke ferwûne by de oanslach. Se is yntusken ûntslein út it sikehûs en op in feilich plak ûnderbrocht.