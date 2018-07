Anouska Koster wint hurdfytsen yn Surhústerfean

Trochdat der yn it begjin fan de koers in behoarlike reinbui foel, wiene de klinkers yn Surhústerfean bytiden sjippeglêd en dêrtroch wiene der ek inkelde falpartijen. "Dan moatst yn de bochten goed oppasse", sei Koster nei ôfrin. Sy keas direkt foar de oanfal. "Ast allinnich foarop bist, dan hast miskien in bytsje foardiel, want dan kinst dyn eigen line kieze. En de oanfal kieze fyn ik hiel moai. Dat is de moaiste manier om te winnen, de foldwaning is dan hiel grut."

It is de earste kear dat Koster wûn yn Surhústerfean. Se waard al wol in kear twadde, dat wie yn 2012. "Ik tocht: dy thúskoers wol ik dochs in kear winne."