FIDEO: Wa binne de kânshawwers by de PC?

De favoryt

Der is mar ien favoryt dizze PC en dat is it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Se binne dit seizoen yn bloedfoarm en wûnen fierwei de measte partijen: 11 fan de 18. Mar in garânsje is dat net. De jongste fan it partoer waard dit seizoen 10 kear Kening. Steenstra hat de PC lykwols noch nea wûn. Hy waard wolris twadde en tredde. Syn maten Triemstra en Van der Bos binne al wat âlder en hawwe de PC beide al fiif kear wûn. Triemstra seis kear, as je de oerwinning meitelle doe't er healweis ferfongen waard troch Jacob Wassenaar.

As de opslach fan Van der Bos rint en de jonge heit fertrouwen hat, dan is dat it grutste wapen fan it partoer. Triemstra is de bêste foarynse fan de haadklasse en Steenstra is allround de beste keatser. As de opslach fan Van der Bos net rint, kin Steenstra dy sa oernimme.