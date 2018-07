Skyldpodde-opfang De Harkema nei nij opfangplak

Hobby út de hân rûn

Gerard is no sa'n tsien jier dwaande mei it opfangen fan skyldpodden. "It is eins in bytsje in hobby dy't út de hân rûn is. Ik hie sels altyd al skyldpodden en dit is der in bytsje ynslûpt." Gerard fynt it in prachtich bist en koe it net oansjen dat de bisten efterlitten waarden en dea gongen. "Bistetunen kinne se net opfange, omdat se net bysûnder genôch binne. Ien moat it dan toch dwaan." Neist De Harkema is der noch ien oare opfang foar skyldpodden yn Nederlân. Dêrom komme se oeral wei: "Ik krij se sels út Dutlsân en België. Dêr is al hielendal neat foar de bistjes regele."