Alles dat je witte moatte foardat je de Tall Ships Races besykje

Wannear binne de Tall Ships yn Harns?

Yn tsjinstelling ta 2014, is Harns dizze kear de finish fan de Tall Ships Races. Dat betsjut dat alle dielnimmende skippen op de 'oankomstdei' by Harns harren finish hawwe, en der dus ek al in hele reis opsitten hawwe.

De oankomst fan de Tall Ships bart allegearre op freed 3 augustus, en ek dizze kear is der krekt lykas yn 2014 in saneamde 'Sail In'. Dit betsjut dat alle skippen dy't it kommende wykein yn Harns lizze sille, ien foar ien de haven ynfarre sille. Op dizze wize kin it publyk fan de wâl ôf alle skippen goed besjen, wylst se yn aksje binne. It programma fan de 'Sail In' begjint om likernôch 12:00 oere, en duorret oant ûngefear 18:00 oere.

Wolle jo hielendal krekt witte wannear't de skippen yn Harns oankomme, dan kinne jo op de site fan de organisaasje in spesjaal kaartsje fine, dêr't live te folgjen is wêr't hokker skip is.

De skippen binne nei de 'Sail In' it folsleine wykein yn Harns te besjen, oant se moandei 6 augustus om 11:00 oere de haven wer ferlitte. Dizze 'Sail Out' sil nei alle gedachten duorje oant 16:00 oere.