De FNP Noardeast-Fryslân hat noed oer wenningkrapte

De FNP hat dêrom in tal skriftlike fragen yntsjinne. Se wolle ûnder oare witte as it by de kolleezjes fan de gemeenten bekend is dat der in tanimmende druk en fraach is nei sawol keap- as hierwenten en as der by de wurksume wenningkoöperaasjes ek sprake is fan beliedsoanpassingen. De FNP wol in aktueel byld fan it ferlet fan sosjale hierwenningen en it foldwaan kinnen oan de fraach.