Islamityske partij achter oanslach, neffens regearing Tadzjikistan

It ministearje fan Binnenlânske Saken fan Tadzjikistan basearret him by de beskuldiging op in bekentenis fan in fertochte dy't oanhâlden is. De dieders soene traind wêze yn Iran. De islamityske partij waard troch de regearing fan Tadzjikistan yn 2015 ferbean. Sûnt dy tiid binne hûnderten partijleden en oanhingers oppakt.

Minister Blok

Minister fan Bûtenlânske Saken Stef Blok is skokt troch de dea fan fjouwer toeristen yn Tadzjikistan, wêrûnder in Nederlanner. Dat lit er witte op Twitter. 'Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke verlies', skriuwt er yn de tweet. Neffens Blok hat Tadzjikistan Nederlân fersekere de saak yngeand te ûndersykjen.