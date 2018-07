Omrop TIP: it PC Kafee mei Geert van Tuinen

In dei foar de PC ûntfangt presintator Geert van Tuinen wer gasten yn it PC Kafee. It is de 165ste kear dat de PC holden wurdt. Dêrom bysûndere gasten oan tafel; de foarsitter fan it Belgyske keatsbûn Jerry Defour, trije debutanten en keatsleafhawwer Akkerman fan Lollum. Dêrneist skoot in bekende kabaretier oan dy't mei in soad passy fertelt oer it keatsen.