FIDEO: Wat fine besikers fan de spuitsjende potfisk fan Harns?

Tsien fan de alve fonteinen yn de Fryske alve stêden binne ôfrûne maitiid oanset. Hoe giet it no? Wurde se massaal besocht? Wat fynt eltsenien der fan? Omrop Fryslân giet se allegearre by del en siket it út. Tiisdei sjogge wy yn Harns, dêr't in mega-potfisk yn it wetter leit, betocht troch Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla út Amearika en Kuba.