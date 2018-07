Grûnwetter Skylge nettsjinsteande de drûchte op peil

Troch de jierren hinne binne in oantal sleatten dimpt en dat soarget derfoar dat it wetter net mear de Waadsee ynrint. En de dúngebieten wurkje - sa seit Steatsboskbehear - as in spûns en kinne ûndergrûnsk is soad wetter fêsthâlde. De winter fan 2017/2018 wie folle wieter as normaal. En dat soarge foar in hiel heech grûnwetterpeil. Uteinlik is de winsk fan Steatsboskbehear om op noch mear plakken it natuerlik wettersysteem wer safolle mooglik werom te bringen op Skylge.