Lotting PC: Van der Bos-en-dy tsjin partoer Zijlstra

It favorite partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra nimt it yn de earste omloop fan de 165ste PC op tsjin Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haye Jan Nicolay. Dat kaam út de lotting, moandeitejûn op it Sjûkelân yn Frjentsjer.