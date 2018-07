Islamityske Steat easket oanslach op Fries yn Tadzjikistan op

IS seit dat soldaten fan har de oanfal dienen om boargers te treffen út lannen dy't gearwurkje by de striid tsjin IS.

De Tadzjykske minister Ramazon Rakhimzoda fan Ynlânske Saken sei earder dat de autoriteten rekken hâlde mei ferskate senario's: in ûngelok, in berôving of in terroristyske oanslach.

De ambassade fan de Feriene Steaten giet út fan opsetsin. Oft IS de oanslach ek wurklik útfierd hat, is noch de fraach. By oanslagen of fermoedens dêrfan komt IS faker mei ferklearrings wêryn't it de ferantwurdlikheid opeasket.