Ierappelhannelshûs HZPC: "Europa hâldt takomst fan ierappels tsjin"

Krekt yn tiden as no, mei de grutte drûchte, wurdt faker stilstien by oanpassing fan gewaaksen op de feroarjende omstannichheden. Mar dat die de HZPC altyd al as ynternasjonaal aktive organisaasje, dy't ek wurket foar lannen dêr't it altyd al drûch wie. Dat betsjut lykwols net dat ierappels dy't foar in drûch klimaat ûntwikkele binne, samar de Fryske grûn yn kinne. Dêr spylje folle mear faktoaren in rol by.