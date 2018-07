Man rekket ferwûne by oanlizzen yn haven Lauwerseach

De brânwachten fan Zoutkamp, Eanjum en in heechwurker út Dokkum waarden ynset. Ek meardere ambulânsjes en in traumahelikopter kamen nei it plak fan it ûngelok ta.

De man is út it rom helle. Dêrfoar moasten se oer in oar sylskip hinne. It slachtoffer is nei it sikehûs brocht.