Autoûngelok op A32 by ynfoechstripe fanút Teridzert

Twadde ûngelok

Earder op de dei wie der ek al in ûngelok op de A32. By dit ûngelok rekke in autobestjoerder slim ferwûne by in botsing mei in frachtwein. Dit barde by De Blesse. Troch de botsing ûntstie in lek yn de tankauto mei gefaarlike stoffen.