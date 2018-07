In útstalling fan ferskate keunstwurken moat Aldeberkeap fjouwer wiken lang opfleurje. In keunstrûte troch it doarp dus en se ferwachtsje oant en mei 26 augustus sa'n 10.000 minsken. It is de 47e kear dat Iepen Stâl organisearre wurdt. Dit jier is it tema Nije Wrâld. Ferslachjouwer Andor Faber wie der moandei by yn Aldeberkeap.