Teäterspektakel De Reuzen oefenet by WTC Expo yn Ljouwert

Plysjebegelieding

It meast lestige wie it transport fan in grutte kraan fan mear as 4 meter breed. Hjir komt de grutste reus, de Dûker, yn te hingjen. "Wy hawwe in trailer fan ús wat oanpasse moatten", fertelt Roelof Dijkstra fan PAX. "It transport wie 4.40 meter breed en is troch de plysje begelaat."

Moandei wurde de earste transporten lost yn Ljouwert. Dat bart troch de Frânsen sels. It lêste transport is op 8 augustus. "Dat is in bysûnder transport", seit Dijkstra. Der sil gjin ekstra Reus nei Ljouwert komme, sei Dijkstra, mar wat wol? Dat woe er noch net loslitte.