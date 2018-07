LTO Noord wol selde spulregels foar bereining

Oare wetterskippen om de Iselmar hinne ha noch gjin bereiningsferbod ynsteld, dus wurdt der bygelyks yn de Noardeastpolder folop bereind, wylst dat hjir ferbean is. "Dat jout in ûngelyk spylfjild", stelt De Vries. LTO Noord is trochgeand yn petear mei it wetterskip en leit dêr ek dizze kwestje op tafel.

De Vries snapt de oerwagings fan it wetterskip wol, mar soe graach sjen dat der in 'eenduidig' belied fan alle wetterskippen komt. "Mar ik wol der ek wer net foar pleitsje dat oaren likemin as wy bereine meie. Dan soe ik de kollega-boeren dêr misgunne dat se bereine meie en dat wol ik net."

Dochs ferwachtet De Vries dat in bereiningsferbod ek yn oare wetterskippen meikoarten komt. "Der komt fia de rivieren neat mear by en it reint ek net. Dan rekket it wetter gewoan op."