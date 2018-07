De Fryske Ballonfeesten op De Jouwer ha sneintejûn in suksesfolle ôfsluter belibbe. De organisaasje sprekt fan fiif tige moaie dagen, dêr't tûzenen minsken op ôfkaam binne. En fan in drankflesse oant in grutte motor, it gie snein allegear de loft yn op De Jouwer.