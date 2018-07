Tall Ships Races begjinne oan lêste etappe nei haven Harns

Dat moat helle wurde tinkt Arjen Mintjes fan de organisaasje: "Se ha der twa 'waypoints' úthelle. Yn de orizjinele etappe moatte de skippen dêr lâns. No gean se streekrjocht nei Harns."

Neffens Mintjes kinne de skippen it minne waar goed oan. Dat keazen is foar útstel hat benammen te krijen mei de bemanning. Dy bestiet foar in grut part út jongeren dy't meifarre, saneamde trainees. "Dêr sjocht de racelieding ek nei. It moat fansels net sa wêze dat elkenien siik wurdt. Se moatte ek wat leare. Dêrom binne se mei," seit Mintjes.