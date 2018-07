De Hearrenfeanspits hat noch in kontrakt foar in jier. ADO Den Haag ferkocht earder harren spits Bjørn Johnsen oan AZ, wêrtroch't sy op syk binne nei in nije spits. ADO en Hearrenfean sille mei elkoar ûnderhannelje oer in eventuele transfer.

Earder toande FC Utrecht ek al harren belangstelling, mar dy binne yntusken ôfheakke.