Earste peal yn grûn fan mozzarellafabryk op It Hearrenfean

Neffens COO Klaas de Jong fan it suvelkonsern is der mei it nije fabryk by Royal A-ware romte foar nije melkfeehâlders. By it bedriuw binne se op it stuit drok dwaande mei it oanlûken fan nije molkleveransiers.

De tissimakkerij is dêrmei op dizze skaal it earste fabryk yn Nederlân dat dizze soart tsiis makket. De nije tsiisfabryk moat yn 2020 klear wêze.