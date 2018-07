Fryske fytser deariden yn Tadzjikistan

Wokke wenne yn Amsterdam, mar komt út Drachten. Hy wie ek belutsen by de Bildtse Bierbrouwerij yn Sint-Anne.

It is noch hieltyd net dúdlik ûnder hokker omstannichheden de fjouwer fytsers - neist Wokke ek twa Amerikanen en in Switser - omkaam binne. De groep toeristyske fytsers waard oanriden troch in auto, wêrnei't de bestjoerder útnaaide.

Ferskate senario's

Letter waarden fjouwer fertochten oanhâlden. De autoriteiten yn Tadzjikistan hâlde rekken mei ferskate senario's: in ûngelok, in berôving of in terroristyske oanslach.