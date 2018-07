Ljouwert en Fryslân krije ferzje fan Monopoly

De alve stêden, it skûtsjesilen, de Alvestêdetocht, it Fries Museum en it Woudagemaal fan De Lemmer; it is der allegear yn de nije ferzje. Kinst de Aldehou keapje of it Wadden Center op de Ofslútdyk. De ferneamde strjitten en pleinen út Ljouwert en de provinsje wurde deryn ferwurke. It hiele spul wurdt oanpast. Dus ek de doaze, de algemiene kaarten en it boerd. Poiesz ferwachtet der wol wat fan. "Wy fine it foaral leuk om te dwaan en binne in famyljebedriuw. Dan past Monopoly moai by ús."