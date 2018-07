Omrop TIP: Keatsteäter en PC-lotting live

Yn de muzykfoarstelling op de jûn fan de PC-lotting stiet de keatsbal sintraal. Ferskate keatsferhalen komme foarby yn it teäterstik wêryn't ûnder oaren akteurs Theun Plantinga, Thijs Feenstra en Romke Gabe Draaijer in rol yn spylje. Dêrneist sil de lotting foar de PC fan 2018 plakfine.



De teksten en ferskes, dy't yn it stik foarkomme, binne fan Baukje Wytsma en Romke Toering. Peter van der Zwaag en Clara Rullmann ha ek lieten skreaun en de oare muzyk komponearre. Mei in koar fan acht minsken, in groep blazers en strikers, sille sy de muzyk live spylje mei it teäterstik.