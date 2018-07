"Deade seehûnen riedsel foar opfang Skylge"

De seehûnen leine op in stalt, wylst meiwurkers it swimbad skjinmakken. Doe't se de seehûnen wer yn it bad litte woene, wiene se dea. De jonge bisten wiene de ôfrûne wiken fersoarge en stiene op it punt dat se werom de see yn koene. De kadavers binne nei it Veterinair Pathologisch Centrum fan de Universiteit Utert brocht.

Ut in earste ûndersyk dêr docht bliken dat de bisten sûn wiene. Der wurdt no tocht oan in firus as fergiftiging as reden foar it dea gean fan de seehûnen.