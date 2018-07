Kalma fan SC Hearrenfean wichtich foar Oranje ûnder 20

Nederlân kaam yn de earste helte op efterstân troch in goal fan Riko Ueki. Fiif minuten foar it ein fan de wedstriid skoarde Kalma út in frije traap.

Dêrnei wie it noch net klear. Japan kaam opnij op foarsprong. Diskear wie it Fuka Kono. Yn de ultime slotfaze makke Nederlân dochs noch wer lyk. Kalma kopte in lange bal troch op Joëlle Smits dy't de einstân bepaalde.