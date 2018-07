Hoe sitte de Tall Ships Races krekt yninoar?

De Wedstriid

De wedstriid fan de Tall Ships Races bestiet út twa race-ôfstannen dy't inkele hûnderten nautyske mijlen lang binne, mei dêr tuskenyn in 'Cruise in Company' ôfstân, wêrby't gjin wedstriid syld wurdt mar de tiid naam wurdt om mei-inoar yn de kunde te kommen, en miskien hjir en dêr in toeristyske haven te besykjen.

Foar dizze edysje sile de dielnimmers earst in race-rûte tusken it Ingelske Sunderland en it Deenske Esbjerg. Hjirnei folget de 'Cruise in Company' fan Esbjerg nei Stavanger, wêrnei't de twadde en lêste race-etappe fan it Noarske Stavenger nei Harns rint.