Bestjoer Ballonfeesten sjocht werom op "fiif moaie dagen"

De minsken seagen 35 ballonnen de loft yn gean en dêr wie bestjoerslid Jelmer de Vries fan de Ballonfeesten bliid mei. "It wie hjoed kwa wyn better as juster", sei De Vries.

Nettsjinsteande dat de ballonnen sneon noch oan de grûn bliuwe moasten, wie De Vries tefreden. "Wy sjogge werom op fiif hiel moaie dagen. Der binne wer in soad minsken op ôf kaam." Sa'n 1.750 yn de earste dagen en it dûbele op sneon en snein, sa tocht it bestjoerslid.