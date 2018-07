Steuring brêge Strobos soarget op wetter en dyk foar problemen

De brêge is by it iepengean healwei iepen stean bleaun. Dat soarget derfoar dat sawol ferkear op de dyk as op it wetter net fierder kin. Hoelang't de steuring noch duorret is net bekend. Ferkear op de dyk kin omride fia Stiensgea of Lutjegast.

Sneintemiddei wie der ek in steuring oan de spoarbrêge HRMK by Ljouwert en ek dy koe dêrtroch net betsjinne wurde. Dy steuring wie letter op de middei wer foarby.