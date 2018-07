FIDEO: Sjoch hjir hoe't Galama, Kramer en Kramer de NFM wûnen

Mei in sprong fan 20.41 meter wûn Oane Galama sneontejûn yn eigen doarp. Tessa Kramer, ek fan It Heidenskip, wûn by de froulju en ek foar har wie it in thúswedstriid. Oer har 14.66 meter gie gjin inkele konkurrinte.

Galama en Kramers doarpsgenoat Freark Kramer sprong mei 18.13 meter it fierst by de junioaren.