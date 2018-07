Ynwenners Flylân krije fia nijsbrief antwurd op hierwentefragen

Der wiene in soad fragen binnenkaam oer de hierhuzen. Bewenners fan it eilân fregen harren ôf wêrom't de huzen sa lang leech stiene, wylst der tagelyk in grutte behoefte oan wenromte is.

Neffens de gemeente is wenningkorporaasje WoonFriesland dwaande mei in grut renovaasjeprogramma by de hierwenten op it eilân.