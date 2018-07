De Vries sânde yn sprintrace Formule 2 fan Hongarije

Op de Hungaroring moast De Vries, troch syn sege fan sneon, fan it achtste plak ôf begjinne. Hy klom yn de race op nei it it fyfde plak, mar koe dat net fêsthâlde. As sânde kaam er úteinlik oer de streek. Dêrmei stiet de koereur út Twellingergea op it stuit fjirde yn it klassemint.