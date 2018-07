Ynstallateur krijt swiere brânwûnen troch stroomskok yn transformatorhûske

De man wie sneontejûn oan it wurk om oan de Kie yn Fjentsjer. Dêr besocht er in steuring te ferhelpen, mar dat gong mis. De man krige in skok. Hy koe op eigen krêft it transformatorhúske noch út komme, en stapte yn syn buske om help te sykjen.

Pas in eintsje fierderop koe de man omstanners warskôgje. Dy ha 112 belle. Minsken fan de plysje en de ambulânse wiene der gau by. Neffens in plysjewurdfierder is it slachtoffer mei de traumahelikopter nei it sikehûs ta brocht.