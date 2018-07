Fierljeppers fan It Heidenskip winne NFM yn eigen doarp

Thúswedstriid

By de manlju wie Galama de bêste. Yn syn thúswedstriid bleau er Nard Brandsma út Warkum (20.11 meter) en Ricardo Faaij út Haastrecht (19.31 meter) foar. Sy einigen respektivelik op it twadde en tredde plak.

Tessa Kramer wûn by de froulju en ek foar har wie it in thúswedstriid. Oer har 14.66 meter gie gjin inkele konkurrinte. Akke Dijkstra út Bûtenpost (14.45 meter) waard twadde en Julia van Eijk út Haastrecht (14.22 meter) tredde.

Galama en Kramers doarpsgenoat Freark Kramer sprong mei 18.13 meter it fierst by de junioaren. Jan Teade Nauta út Drylts (17.87 meter) pakte yn dizze kategory it sulver. It brûns wie foar Rutger Piersma fan It Heidenskip (17.78 meter).