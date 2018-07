Brânwacht freget boskbesikers auto's goed te parkearjen

Spesjaal materieel

It is by natuerbrannen fan grut belang om sa gau mooglik te dwêsten. De brânwacht set by de natuerbrannen spesjaal materieel yn, dat oanpast is oan de omstannichheden. Bygelyks tankautospuiten mei oandriuwing op alle tsjillen, dy't goed troch natuergebieten ride kinne.

Dêrneist hâldt de brânwacht grutte bakken mei wol 15.000 liter wetter efter de hân, sadat der genôch bluswetter is.