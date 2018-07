SC Hearrenfean mei keihurde sifers ûnderút yn Dútslân

Mei de oanwinsten Filip Bednarek en Rodney Kongolo yn de basis begûn Hearrenfean min oan de wedstriid. By it skoft seach it team fan trainer Jan Olde Riekerink al tsjin in 5-0-efterstân oan.

Yn de twadde helte krige Hearrenfean noch ris trije treffers om de earen. Henk Veerman en Michel Vlap skoarden noch wol tsjin.