Omrop TIP: Buro de Vries siket it Houtigehage-DNA

We sjogge ek nei hjoeddeistige saken. Der is bot ferlet fan nije wenningbou, mar it wol mar net op gong komme. We binne noch te gast by in camping achter 'it spekhûske fan de barbecue-gigant'. En we geane op syk nei in bysûndere ynwenner: Harry Harrewar.

Buro de Vries is der snein fan 11.00 oere oant 13.00 oere.