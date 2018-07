Trije brannen yn twa dagen: Is der in brânstichter aktyf op Skiermûntseach?

De trije brânkearnen fan de lêste brân wienen by de fjoertoer, oan de Noardkant fan it eilân. Yn totaal is der 700 kante meter rûchte ôfbrând: twa gebieten fan 300 kante meter, en ien stik fan 100 kante meter.

Om de brannen te bestriden krigen de eilanner brânwachtlju freed help fan ekstra brânwachtminsken fan de fêste wâl. Op it eilân steane twa brânwachtauto's, en in terreinauto mei in wettertank mei 1000 liter bluswetter. Normaal stiet der mar ien brânwachtauto op Skiermûntseach, mar fanwege de drûgte wie der al in ekstra wein op it eilân stasjonearre. Op Flylân is dat ek sa.

Tongersdei wie de grutste brân op it Skiermûntseach. Doe is 15.000 kante meter rûchte ôfbrând, op de westpunt fan it eilân.