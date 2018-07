Koade giel: KNMI ferwachtet swiere tongerbuien mei wynstjitten, hagel en rein

It KNMI warskôget it ferkear foar de waarsomstannichheden. Bûtendoaraktiviteiten kinne der ek lêst fan hawwe. Minsken wurde oanret om it iepen wetter net op te gean, en ek op it lân kinne se iepen gebieten better mije. Koade giel jildt sneontemiddei fan ien oant seis oere.

Earder dizze wike waard koade oranje ôfjûn fanwege de ekstreme hjitte. Dy koade jildt oan sneontemoarn tsien oere.