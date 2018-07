Apparteminten Hearrenfean ûntromme fanwege brân, bewenners steane midden yn de nacht op strjitte

De bewenners fan in appartemintekompleks yn Hearrenfean binne yn de nacht fan freed op sneon troch de plysje út hûs helle omdat in brân yn in konifearehage drige oer te slaan nei de wenningen. Dat wie om ketier oer twaën hinne. It kompleks rekke skansearre, mar it fjoer is net oerslein.