Aldste man fan de Benelúks (108) wennet yn Dokkum

Eelke Bakker út Dokkum is sneon 108 jier âld wurden. Dermei is er de âldste man fan de Benelúks. Bakker waard berne op 28 july 1910 yn Ballum op It Amelân. Hy fiert syn jierdei sneon by syn soan yn Damwâld. Dêr is boargemaster Marga Waanders moarns ek by him op besite kaam.