Bestjoer KNKB wol elkenien meitinke litte oer feroaringen

In oare stelling fan Kuperus giet oer de regel dat keatsers no allinnich foar harren eigen ôfdieling útkomme meie. Is dat noch fan dizze tiid, freget Kuperus him ôf. "Dêr mei elkenien even oer neitinke, Ik kin my hast gjin sport betinke wêryn't je útkomme moatte foar it doarp of de stêd dêr't je wenje. Dêr bliuwt it keatsen wol efter en is it wol hiel tradisjoneel. As je dan yn in plak wenje mei mar ien keatser, kinst eins net meidwaan mei de ôfdielingswedstriden. Ik soe graach wolle dat minsken dêr oer neitinke."

Oer de takomst fan it keatsen wurdt al jierren diskusjearre, mar it is in dreech proses. "Dêrom moatte we it der yn elts gefal mei de ferieningen oer ha", seit Kuperus. "We moatte mei foarbylden komme dat ferieningen de needsaak fiele om te feroarjen. It liket my in geweldige útdaging om dêr nei dit seizoen mei de ferieningen oer te 'brainstormjen'. Ik wol ek dat de keatsers en de taskôgers der wat fan fine, elkenien moat der wat fan fine."