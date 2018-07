Nard Brandsma wint fierljeppen Bûtenpost, Wisse Broekstra ljept PR

Nard Brandsma kaam mei syn tredde sprong ta 18.90 meter. Dêrfoar hie er al 18.88 sprong. Hannes Scherjon kaam yn de foarronde net fierder as 16.85. Hy ferbettere him n de finale noch wol ta 18.61 en dat wie genôch foar it twadde plak. Sytse Bokma sprong 17.80 meter. Bokma liet krekt as Brandsma de finalesprongen oan him foarby gean, om him te sparjen foar de Nasjonale Fierljepmanifestaasje fan sneon op It Heidenskip.

By de froulju gie de oerwinning nei Akke Dijkstra, dy't in thúswedstriid sprong. Se gie as twadde de finale yn, mar mei har lêste sprong sette se de winnende ôfstân fan 14.99 del. Anneke Broersma waard mei 14.46 twadde, Boukje de Boer pakte it tredde plak mei 13.66.

By de junioaren gie de oerwinning alwer nei Freark Kramer. Hy kaam ta 18.16 meter.