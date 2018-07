VLOG: de Tall Ships ferbliuwe yn Noarwegen

"Ek hjir is it waarm", fertelde Nienke freed yn Weistra op wei. "Net sa waarm as yn Nederlân, mar wol ûngefear 30 graden."

Se ha de ôfrûne wike net oan it racen west. De reis fan Esbjerg nei Stavanger ta wie in 'cruise in company', leit Nienke út. "Dan ha we wat âldere gasten oan board."

"Wy ha de fjorden even yn west. Dat wie hiel moai, want normaal sjochst allinnich mar wetter. We ha ek even swommen yn de fjorden."

De twadde etappe giet fan Stavanger nei Harns. Dêr komme de Tall Ships freed oan. By dy twadde etappe geane trainees mei. Dy komme sneon yn Stavanger en wurde dan meinommen yn it echte libben op see.