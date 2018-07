FIDEO: Simmerdrokte op en rûn it wetter

Mar net allinnich oan it wetter wie it drok. Ek op it wetter wienen in soad minsken te finen. Mei de wyn troch it hier en in kâld drankje yn de hân. By wettersportbedriuw ANJA yn Grou lei der gjin sloep mear oan de steiger. It binne topdagen foar de ferhierders fan boatsjes.

Robin Dorenbosch fan ANJA fertelt dat syn telefoan de hiele dei read gloeiend stjit, mar dat der echt gjin motorboat mear frij is. "En ek moarn is alles al fuort, topdagen dus", seit Dorenbosch. Mei de sylboatsjes gjit it iets minder. "Der binne ek in soad Valkjes fuort, wol wat minder as de sloepen, mar ik bin tefreden", seit Dorenbosch.