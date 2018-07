Foar de tredde kear yn twa dagen boskbrân op Skier

Ek de boeren mei harren jarretanks waarden oproppen. Dat is it saneamde 'ondersteuningspeloton'. Der binne yntusken ekstra brânwachtlju fan de fêste wâl nei it eilân kaam om de manskippen te helpen.

Tongersdei wie der ek al in flinke brân oan de westkant fan Skiermûntseach en freed wie it raak mear midden op it eilân.