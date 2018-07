Fentilators rôversguod yn de waarmste wike fan it jier

De fraach is freed sa heech dat de measte elektroanika- en doch-it-sels-saken besleaten om it publyk al by it winkelrút te ynformearjen dat de fentilators útferkocht binne. Fan dizze saken woe of mocht net ien Omrop Fryslân te wurd stean; Blokker, BCC en Praxis ferwiisden foar kommentaar alleagear nei it haadkantoar.

De situaasje is lykwols oars by de MediaMarkt. Healwei de middei ek dêr lege stellingen op it plak fan de fentilators, mar oan de ein fan de middei waard in farske lading fentilators op pallets de saak yn riden. De belangstelling foar it apparaat is bysûnder grut. De moarnsfoarried fan 200 fentilators wie yn in pear oere tiid fuort en ek mei de twadde levering giet it hurd. Guon húshâldings rinne wol mei trije fentilators de doar út.