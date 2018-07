Arno Brok pleitet foar mear romte foar Omrop Fryslân

It stelsel sa't we dat no kenne foar de publike omrop fynt Brok te bot 'verzuild' en dêrom 'net hâldber'. Hy ropt omroporganisaasjes op dêr sels goed nei te sjen om better klear te wêzen foar de takomst.

De regionale omroppen yn it algemien en Omrop Fryslân yn it bysûnder kinne rekkenje op stipe fan Brok. De kommissaris ferwiist dêrby ek nei it Europeesk hânfêst foar lytse talen, op basis wêrfan't Omrop Fryslân neffens him mear romte fertsjinnet.